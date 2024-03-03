ВС России продвигаются вперед по всей линии фронта, при этом украинская армия оказывает им минимальное сопротивления, считает бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. «

"На поле боя Вооруженные силы (Украины, – ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", – сказал он в эфире программы BCM Podcast, опубликованной в соцсети Х.

Макгрегор выразил мнение, что Украина разрушена, поскольку многие граждане покинули страну, погибли или получили ранение на фронте.

Радио Sputnik писало, что в США пришли в ужас от шага НАТО на Украине, за который придется заплатить.

Взято отсюда.