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“Русские идут”. В США сообщили Украине неутешительные новости

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"Русские идут". В США сообщили Украине неутешительные новости

ВС России продвигаются вперед по всей линии фронта, при этом украинская армия оказывает им минимальное сопротивления, считает бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. «

"На поле боя Вооруженные силы (Украины, – ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", – сказал он в эфире программы BCM Podcast, опубликованной в соцсети Х.

Макгрегор выразил мнение, что Украина разрушена, поскольку многие граждане покинули страну, погибли или получили ранение на фронте.

Радио Sputnik писало, что в США пришли в ужас от шага НАТО на Украине, за который придется заплатить.

Взято отсюда.

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