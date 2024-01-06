Россия резко отреагировала на попытки США договориться по украинскому вопросу, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«”Они (Соединенные Штаты, – ред.) пытаются выяснить, как можно принудить Россию начать переговоры. Они все еще думают, что существует какой-то способ сделать это. Но русские отвергают их предложения и говорят: “Нам не о чем общаться с вами. Все кончено, никаких переговоров не будет, пока вы не уйдете с Украины и не перестанете угрожать нашим границам”, – приводит его слова РИА Новости.

Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom подчеркнул, что Запад “влил в свой киевский проект миллиарды долларов, однако не смог нанести стратегическое поражение России.

Радио Sputnik также писало, на каких территориях Украине рекомендовали “поставить крест”.

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