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“Рустехдрон”: ВС РФ ведут бомбардировки позиций ВСУ с дронов “Инферно”

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"Рустехдрон": ВС РФ ведут бомбардировки позиций ВСУ с дронов "Инферно"

Российские военные на ряде направлений в зоне СВО начали применять специальные беспилотники-бомбардировщики “Инферно”, сообщили в компании-разработчике “Рустехдрон”.«”Дрон “Инферно” оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает “бомболюки” и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику”, – рассказал представитель компании РИА Новости.

По его словам, особенность дрона заключается в том, что он не зависает над окопами противника, а за счет дополнительной прицельной камеры сбрасывает снаряды в движении.

Дрон “Инферно” относится к FPV-дронам, он несет четыре килограмма боевой нагрузки, радиус его действия составляет пять километров.

Радио Sputnik сообщало, что российские танкисты начали применять новые способы борьбы с дронами ВСУ.

Взято отсюда.

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