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Сальдо: бойцы “Днепра” провели дерзкий рейд на правобережье Херсонщины

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Сальдо: бойцы "Днепра" провели дерзкий рейд на правобережье Херсонщины

Российские военные в зоне проведения спецоперации

Бойцы подразделений группировки войск “Днепр” ВС России провели “дерзкий рейд” на правобережье Херсонщины, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск "Днепр" минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки", – написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств недалеко от основания Антоновского моста.«”Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы”, – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что по итогам операции безвозвратных потерь в рядах российских подразделений нет.

Радио Sputnik ранее писало, какую роль в стратегии Киева, по словам Сальдо, мог играть освобожденный населенный пункт Крынки Херсонской области.

Взято отсюда.

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