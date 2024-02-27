Владимир Зеленский использовал село Крынки на левом берегу Днепра для собственного пиара, такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о зачистке территории в селе Крынки. По его словам, там были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ, чьей задачей был “прорыв на Перекоп”.«”Я затрудняюсь даже представить, что в головах у членов киевской клики. Они действует ситуативно, инстинктивно, как колония примитивных микроорганизмов. Вот заразили своими спорами территорию в Крынках – и держались за нее, пока российские военные не вычистили гниль. Ну и параллельно Зеленский использовал Крынки для своего пиара, прежде всего в глазах западных спонсоров. А там тоже те еще гении, не сильно умнее. Так что, наверное, им заходило”, – сказал Владимир Сальдо РИА Новости.

Теперь “спектакль Зеленского” с Крынками закончен, добавил он.

Ранее радио Sputnik писало, как Владимир Сальдо описал ситуацию в Крынках.

Взято отсюда.