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Сальдо: подпольщики помогли нанести удары по позициям ВСУ под Херсоном

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Сальдо: подпольщики помогли нанести удары по позициям ВСУ под Херсоном

Херсонские подпольщики помогли нанести серию ударов по позициям украинских войск на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей Левобережья… И помогли в этом сами жители Херсона, которые самоотверженно, с риском для жизни делают свое дело в организации сопротивления "Русский Херсон". Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей", – написал в Telegram-канале Сальдо.

По его словам, удары были нанесены по группам управления беспилотниками в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также по мобильному миномету в Токаревке и радиолокационной станции в селе Ветровое – все эти “инструменты террора” предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки.

Радио Sputnik также рассказало о подготовке партизан к освобождению Херсона.

Взято отсюда.

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