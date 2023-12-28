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Сальдо рассказал, когда может быть возвращено правобережье Херсонщины

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Сальдо рассказал, когда может быть возвращено правобережье Херсонщины

Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, эта цель может быть достигнута в следующем году, считает губернатор региона Владимир Сальдо.«

"Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остается оккупированной. Она по Конституции (Российской Федерации, – ред.) уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена. Что бы там кому-то ни хотелось, нам хочется только одного", – приводит РИА Новости слова Сальдо.

На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он ответил утвердительно.

“Я думаю, что это обязательно будет достигнуто”, – сказал Сальдо.

Радио Sputnik писало, что в офисе Владимира Зеленского подвели итоги контрнаступления ВСУ.

Взято отсюда.

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