Сальдо: ситуация вокруг Крынок контролируется российскими военнослужащими

Российские военные в зоне проведения спецоперации

Ситуация вокруг населенного пункта Крынки контролируется российскими военнослужащими, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что Крынки и окрестности полностью зачищены, однако фиксируются попытки подразделений ВСУ высадиться на одном из близлежащих островов.

Сальдо добавил, что во вторник украинские силы также попытались высадиться со стороны Черного моря, но эта атака была отражена.«”Двадцать боевиков были уничтожены. Три лодки захвачены. Вооружение на них тоже все полностью практически НАТОвское. Продолжаются попытки, и боевые действия продолжаются, но сейчас это уже все контролируется более чётко нашими военными”, – добавил Сальдо.

Радио Sputnik писало, какую роль, по словам Сальдо, могли играть Крынки в стратегии Киева.

Взято отсюда.