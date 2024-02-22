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Сальдо сообщил об атаке украинского БПЛА на автобус с пассажирами

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Сальдо сообщил об атаке украинского БПЛА на автобус с пассажирами

В Херсонской области украинский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус с пассажирами, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.«

"На дороге Новая Каховка – Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок", – написал он в Telegram-канале.

Водителю оказана помощь на месте, пассажирка доставлена в больницу, уточнил губернатор.«

"В прошедшие сутки террористы киевского режима выпустили 50 артснарядов по нашим городам, поселкам и селам. Украинские боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Корсунку, Новую Маячку, Обрывку, Песчановку, Пролетарку, Старую Збурьевку, Чернянку", – добавил Сальдо.

Среди мирных жителей есть раненые, подчеркнул он.

Ранее радио Sputnik сообщало, какую ширину демилитаризованной зоны губернатор Херсонской области считает оптимальной.

Взято отсюда.

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