Сальдо: украинские военные возводят в Херсоне оборонительные сооружения

Украинские войска переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра и возводят в Херсоне оборонительные сооружения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. Однако возможны остаточные попытки активных действий, что мы видим по Крынкам (село на левом берегу Днепра, – ред.)", – цитирует Сальдо РИА Новости.

Он выразил уверенность, что российские военные их “постепенно задавят”.«”В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Враг учитывает возможность перехода к обороне”, – отметил губернатор.

Радио Sputnik сообщало, что власти Украины снесли памятник Маяковскому в Херсоне.

Взято отсюда.