Уверенное большинство” американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер палаты представителей Майк Джонсон поставит этот вопрос на голосование, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.«

"Реальность такова, что (президент РФ Владимир) Путин каждый раз крупно выигрывает, когда Украина не получает необходимые ресурсы… В (нижней, – ред.) палате есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять этот законопроект, если он поступит на рассмотрение, что вправе решить один человек", – сказал Салливан телеканалу CNN.

Тринадцатого февраля американский сенат принял законопроект о дополнительном финансировании задач в рамках нацбезопасности на сумму 95 миллиардов долларов, который предусматривает выделение 60 миллиардов на помощь Украине.

Авторы документа при этом исключили из него ассигнования на охрану южной границы и на меры борьбы с миграционным кризисом в самих Штатах.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что конгрессменов не удастся принудить к одобрению проекта закона о поддержке Киева.

Шестнадцатого февраля члены нижней палаты конгресса не стали голосовать по этому вопросу и ушли на перерыв до 28 февраля.

Радио Sputnik сообщало, что спикер Рады Руслан Стефанчук заявил о новом механизме “лоббирования” интересов Киева в американском конгрессе.

Взято отсюда.