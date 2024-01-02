“Сам придумал”. Путин вручил военным значки в виде президентского штандарта

Президент России Владимир Путин вручил приглашенным на обед в Ново-Огарево участникам СВО памятные значки – копии президентского штандарта, передает РИА Новости.«”Я сам придумал. Такого больше нет. Такого точно больше нет… но появятся. С Новым годом. Обнимаю вас”, – сказал Путин, вручая значки.

Также военнослужащие получили именное табельное оружие.

Президент сделал памятные фотографии с участниками мероприятия.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск в зоне СВО.

Взято отсюда.