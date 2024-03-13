реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Сама подбирала”. Доброволец СВО рассказала о форме, восхитившей Путина

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Сама подбирала". Доброволец СВО рассказала о форме, восхитившей Путина

Доброволец СВО Александра Родионова рассказала журналисту Life, что самостоятельно подбирала военную форму, которая понравилась президенту РФ Владимиру Путину на встрече с победителями проекта “Лидеры России”.«”Сама подбирала. У нас военная форма – это все-таки мужская одежда, достаточно тяжело подобрать на женскую фигуру. Поэтому подбираем сами”, – рассказала девушка в интервью Life.

Родионова отметила, что существуют варианты женской военной формы с юбкой, добавив, что предпочитает выполнять работу медика в брючном костюме.

Радио Sputnik сообщало, что в Армении анонсировали введение в армии формы по натовскому образцу.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена Сыч: ее обвиняют в похищении 20 миллионов

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена…

Посмотрите, как выглядят такие деньги 13 марта 2024, 18:55152Написать комментарий…

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже 200 тыс. рублей из кассы бара

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже 200 тыс.…

В пункт полиции «Южный» отдела полиции по Центральному району УМВД…

Общественный контроль посетил барнаульский лицей №73

Общественный контроль посетил барнаульский лицей №73

В краевом центре продолжается работа межведомственных комиссий, контролирующих качество организации…

Как защитить организм от сезонных весенних заболеваний

Как защитить организм от сезонных весенних заболеваний

Простуда, ОРВИ и ОРЗ — традиционные весенние заболевания. Чтобы защитить…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp