“Сама подбирала”. Доброволец СВО рассказала о форме, восхитившей Путина

Доброволец СВО Александра Родионова рассказала журналисту Life, что самостоятельно подбирала военную форму, которая понравилась президенту РФ Владимиру Путину на встрече с победителями проекта “Лидеры России”.«”Сама подбирала. У нас военная форма – это все-таки мужская одежда, достаточно тяжело подобрать на женскую фигуру. Поэтому подбираем сами”, – рассказала девушка в интервью Life.

Родионова отметила, что существуют варианты женской военной формы с юбкой, добавив, что предпочитает выполнять работу медика в брючном костюме.

Радио Sputnik сообщало, что в Армении анонсировали введение в армии формы по натовскому образцу.

Взято отсюда.