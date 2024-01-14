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“Сами дураки”. Во Франции призвали РФ не спасать Европу от саморазрушения

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"Сами дураки". Во Франции призвали РФ не спасать Европу от саморазрушения

России нужно позволить странам Европы “умирать самостоятельно”, а не пытаться освободить их, считает бывший военнослужащий армии Франции Николя, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.«”Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять… Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно”, – сказал он в беседе с РИА Новости.

Николя добавил, что Евросоюз дублирует Советский Союз, но идеалом в Европе стали ЛГБТ*. Он также считает, что экономика ЕС находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентности руководства европейских стран, в то время как у ворот России “поднимается новый мир”.«”Бывшие страны третьего мира поднимаются, разворачивается новый мировой порядок. Те, которые были самые продвинутые – европейцы, станут самыми бедными. И наоборот – поднимается арабский, азиатский и африканский мир, а Европа уходит вниз,” – подытожил Николя.

Радио Sputnik писало, с какой целью во Франции призвали уничтожить НАТО.

Взято отсюда.

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