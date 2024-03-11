Сардарян: нервная реакция Зеленского вызвана одним-единственным фактором

Грубый комментарий Владимира Зеленского к призыву папы римского Франциска начать мирные переговоры раскрывает “бизнес-модель” Киева, считает доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Накануне в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе мужество “поднять белый флаг и вести переговоры”. Позднее пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни пояснил, что подразумевался призыв не к капитуляции, а к перемирию, достигнутому благодаря переговорам.

Зеленский в ответ на призыв папы Франциска к переговорам посетовал, что понтифик “где-то там занимается виртуальным посредничеством”.

Бросается в глаза грубость этого ответа, и такая реакция не случайна, полагает Сардарян.«”Эта их очень нервная реакция вызвана одним-единственным фактором: заявление папы римского создает информационный повод для того, чтобы начали говорить о том, что нынешнее руководство Украины – не жильцы, что они больше не вытягивают противостояние с Российской Федерацией. Если смотреть на политику, как на бизнес, то у них предельно простая бизнес-модель: они продают жизни собственного населения, они губят его в неограниченных масштабах, они ведут дело к суициду собственного государства, а взамен они получают легитимность”, – сказал Генри Сардарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

В Киеве готовы на что угодно, чтобы продлить срок своей власти, продолжил он.«”У Зеленского в мае заканчивается срок полномочий, денег нет, вообще ничего нет. И если им дадут возможность существовать еще, например, полгода, то они взамен отдадут жизни, допустим, еще пятидесяти или ста тысяч украинцев… Они заняты самым страшным, чем может заниматься человек: они продают чужие человеческие жизни… И вдруг появляется очень весомая публичная фигура, которая говорит о том, что перспективы у таких их действий нет, они проиграют”, – так объяснил политолог грубость Зеленского.

Программу Генри Сардаряна слушайте здесь. Диалоги с Генри СардаряномШвеция в НАТО, дальнобойные ракеты для ВСУ и “серьезная операция” Киева17:04Диалоги с Генри СардаряномБелый флаг Ватикана, наглость европейских послов и вмешательство в выборы17:33

Взято отсюда.