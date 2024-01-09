Сбитый над Орлом беспилотник ВСУ при падении повредил многоквартирный дом

Взрыв, вызванный падением беспилотника ВСУ, повредил многоэтажный жилой дом в Орле, сообщил мэр города Юрий Парахин.

Он уточнил, что в результате падения летательного аппарата ударной волной повредило остекление здания.

На месте происшествия работают городские и областные оперативные службы, отметил градоначальник.«”В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами”, – написал Парахин в Telegram-канале.

Во вторник днем радио Sputnik писало, что в Орле на объект топливной инфраструктуры упали два запущенных ВСУ беспилотника.

Взято отсюда.