Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальным антикоррупционным бюро ликвидировала коррупционную схему в одном из судов Одесской области, позволявшую мужчинам избежать мобилизации под предлогом проживания с детьми.«

"Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области. Установлено, что за 3,5 тысячи долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. К сделке причастны сотрудники суда и посредники", – говорится в публикации в Telegram-канале спецслужбы.

По данным следствия, с середины апреля 2022 года фигуранты успели оформить более тысячи решений в пользу военнообязанных.«”Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей с мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу. Для реализации схемы фигуранты привлекли адвоката, который занимался поиском клиентов, а также выступал в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды”, – рассказали в СБУ.

Уточняется, что СБУ и НАБУ удалось задокументировать получение взятки одним из судей, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), предусматривающей до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.

Радио Sputnik также писало, как разведчик ВСУ объяснил нежелание украинцев идти на фронт.Без дураков. С Кириллом ВышинскимАнтимобилизационные настроения украинских мужчин после праздников17:33

Взято отсюда.