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“Сценарий провалился”. МИД Венгрии дал Украине совет по переговорам с РФ

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"Сценарий провалился". МИД Венгрии дал Украине совет по переговорам с РФ

Украине не следует откладывать начало мирных переговоров с Россией, она не сможет занять более выгодной позиции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

Он подчеркнул, что чем позже начнется диалог, тем хуже будет положение Киева за столом переговоров.«

"Я уже несколько месяцев слышу, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели стало ясно, что этот сценарий провалился, время на стороне России", – сказал венгерский министр.

Сийярто напомнил, что НАТО создавалось как оборонительный блок, без цели когда-либо нападать на другие государства. По его мнению, заявления некоторых политиков о возможности отправить войска альянса на помощь Украине обернутся еще большей трагедией.«”Всем надо вернуться к здравому смыслу и воздержаться от подобных заявлений, которые ведут к эскалации войны”, – подчеркнул глава МИД.

Радио Sputnik сообщало, какое условие для восстановления мира на Украине видят в Австрии.

Взято отсюда.

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