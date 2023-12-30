Сделаем так, что сами уедут: в ФРГ меняется отношение к беженцам с Украины

В Германии могут отменить пособия для мигрантов, которые не хотят работать, сообщает Bild.

“Мы ужесточим варианты санкций против тех, кто категорически отказывается (работать)”, – сказал в интервью изданию министр труда ФРГ Хубертус Хайль.

Суть идеи министра – “если получатель пособия не хочет работать, он будет получать от государства ноль вместо 563 евро в месяц (стандартная ставка с 2024 года)”, отмечает Bild. При этом предполагается сохранение компенсации расходов на жилье, чтобы мигранты не становились бездомными.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, германист Александр Камкин высказал мнение, что правила пребывания в ФРГ мигрантов, в том числе с Украины, будут ужесточаться.«”Соль в деньгах. Немецкий бюджет сталкивается с дефицитом, более того, бюджет на 2024 год до сих пор еще не принят. А необходимость поддержки киевского режима, когда другие европейские страны пытаются спрыгнуть с этого поезда, делает Германию все более значимой в этом смысле страной. Нужно откуда-то брать деньги. И ищут варианты урезания расходов… Все эти годы особый режим для беженцев был священной коровой немецкого политикума: их ни в коем случае нельзя обижать, пусть приезжают, мы справимся, как говорила еще (экс-канцлер) Ангела Меркель. Приехали, освоились, работать многие из них не хотят… Речь идет не только о беженцах с Ближнего Востока, но и с Украины”, – пояснил эксперт.

В то же время Киев требует от Берлина депортации на родину военнообязанных украинцев, напомнил он.«”Берлин официально заявил, что не будет высылать их насильно, как этого требует ВСУ… На мой взгляд, здесь такой ход в духе Макиавелли – вроде как депортировать обратно на Украину не будем, но создадим такие условия, что сами уедут”, – так видит ситуацию Александр Камкин.

Взято отсюда.