Вооруженные силы России в ближайшие месяцы могут совершить крупнейший с начала СВО прорыв на фронте, пишет американский журнал Foreign Policy.

В статье отмечается, что задержка с поставкой боеприпасов украинской армии может обернуться “крупнейшим приобретением” для российской армии.«”Россия выдержала украинское контрнаступление в 2023 году и сделала все, чтобы создать условия для возможного прорыва в этом году”, – сообщает издание.

Автор отмечает, что по украинским позициям прилетает в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем по обустроенным россиянами укреплениям.

Помимо этого, обозреватель обращает внимание на рост потерь в рядах ВСУ из-за недостатка боеприпасов, в особенности для систем противовоздушной обороны.

Радио Sputnik рассказало, какой совет дал Киеву американский обозреватель Коннор Эколс, пока на Украине окончательно не наступил крах.

Взято отсюда.