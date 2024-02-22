У некоторых политических кругов Запада есть желание вернуться к традиционному сотрудничеству с Россией после завершения конфликта на Украине, пишет издание Politico.«”Один невысказанный аспект западного подхода (к ситуации на Украине, – ред.) заключается в том, что некоторые надеются вернуться к обычным отношениям с Россией вскоре после гипотетической заморозки конфликта”, – говорится в статье.

По мнению авторов материала, это может объяснить глубокую сдержанность, особенно в Германии, в отношении конфискации замороженных активов России, и перекликается с сообщением немецкой газеты Die Welt, в котором утверждается, что (канцлер ФРГ Олаф, – ред.) Шольц был против назначения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен следующим генсеком НАТО, потому что она “слишком критична по отношению к Москве, что может стать недостатком в долгосрочной перспективе”.

Критики предупреждают, что “окно возможностей” для Запада помочь Украине переломить ситуацию, если уже не закрыто, то закрывается, пишет издание.«”Запад не отказался от Украины. Но его чрезмерная сосредоточенность на управлении рисками свидетельствует о желании прекратить конфликт и заключить сделку с Путиным, по возможности, как можно скорее”, – резюмировали в публикации.

Ранее радио Sputnik писало о том, что в Европе и США начинают понимать невозможность победить Россию.

Взято отсюда.