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“Сегодня Россия била почти всем”. Зеленский об ударе ВС РФ по Украине

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"Сегодня Россия била почти всем". Зеленский об ударе ВС РФ по Украине

Владимир Зеленский прокомментировал массированный утренний удар Вооруженных сил России по Украине.«”Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: “кинжалы”, с-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101 / Х-505. примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита”, – написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, все службы работают в усиленном режиме.

Массированный удар ВС РФ по Украине прокомментировал спикер ВС ВСУ страны Юрий Игнат.«

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", – цитирует его "Газета.ru".

По его словам, 29 декабря Вооруженные силы России запускали все ракеты, кроме “Калибров”. Ракеты Х-101/Х-505 запускали около 18 российских стратегических бомбардировщиков, добавил он.

Радио Sputnik сообщало, что в результате взрывов в Харькове возникли проблемы с электроснабжением.

Взято отсюда.

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