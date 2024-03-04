Секрет (поли)schnelle. Берлин пытается замять скандал. Не выходит

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Да, ситуация. И это не только о том, что немецкие военачальники одних сдали, других слили, иных подставили, а систему внутренней безопасности и вовсе на посмешище выставили. Это о том, что Олаф Шольц еще в пятницу поклялся разобраться с этим делом “тщательно, интенсивно и быстро”. Но к утру понедельника стало ясно, что быстро уже не получилось. Относительно прочих эпитетов тоже появились некоторые сомнения. Хотя, казалось, что тут расследовать, чай не “Северные потоки” взорвали – все на поверхности.

Четыре конкретных персонажа, презрев всякую конспирацию, в открытом эфире прямым текстом обсуждают, как бы им так половчее нарушить приказ канцлера и ударить-таки “таурусами” по России. Бери всех и выясняй, сколько их еще таких в бундесвере, а затем разгоняй всю эту гоп-компанию к чертовой матери. Но есть нюанс. Приказа-то нет. Вместо него лишь вялое бормотание “ливерной колбасы” о нежелании втягиваться в войну. При этом все в курсе, что так-то и он не прочь убивать русских. Даже потешается над их геноцидом. Единственное, чего бы ему очень не хотелось, чтобы русские убивали немцев. Поэтому надо что-то придумать, чтобы никто не догадался.

Над этим болтуны в больших погонах и работали. И ведь придумали же. Направить “таурусы” на Крымский мост с французских самолетов. Концы в воду. Классика. Иди потом разбери, чьих эти ракеты были. Не учли только генералы, что их еще слушал и “товарищ майор”. Именно это теперь и беспокоит их военно-политическое руководство больше всего. Он же мог слышать не их одних. Что до предмета разговора, то это, дал понять глава Минобороны Борис Писториус, ни разу не крамола. Подумаешь, собрались мужики потрепаться о разных сценариях, “никоим образом не строя планов”. Имеют право – у них, в отличие от некоторых, “демократия и свобода слова”.

Армия, правда, не место для дискуссий. Но она и не место для всякой “элгэбэтни”. А здесь для таких прямо “намолено”. Да они, если хотите, вообще “жертвы информационной войны Путина”, едва не срываясь на визг, зашел Писториус с козырей, отмазывая своих людей. Ну а что он должен был сказать? Наши высшие офицеры настолько бестолковы и беспечны, что не могут не только спланировать удар по русским, но даже скрыть наши планы? Впрочем, мог хотя бы перед союзниками извиниться, которых они откровенно сдали. Словом, обмельчал нынче немец. Кровожаден, как бывало, только стесняется в этом признаться, ибо двуличный, трусоватый и подлый.

Так и получается, что самая честная средь них, пусть и потому что слишком глупая, глава МИД Анналена Бербок. Она ведь еще когда России войну объявила. А вот теперь они все совсем повернулись на те же 360 градусов. Поэтому нам абсолютно до лампочки – каким окажется результат их расследования и как именно будет извиваться, шкворчать и скукоживаться на сковородке их “ливерная колбаса”. Мы для себя уже все выяснили и все решили. Так что в полетном задании наших ракет Берлин тоже значится.Прямой эфирПосол Германии вызван в МИД РФ: к чему приведет утечка разговора военных?12:04

Взято отсюда.