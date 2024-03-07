Сенат Швейцарии призвал правительство использовать активы ЦБ РФ для Украины

Сенаторы Швейцарии поддержали предложение, согласно которому правительство сможет использовать замороженные средства российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для восстановления Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте парламента.«”Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций. Совет кантонов (малая палата парламента, – ред.) принял в четверг 21 голосом против 19 при 3 воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета (большая палата парламента, – ред.)”, – сказано в документе.

При этом большинство членов комиссии выразило мнение, что необходимости выдвигать предложение не было, поскольку Швейцария уже участвует в дебатах на международном уровне по поводу репараций для Украины.

Также представитель большинства Пирмин Швандер предупредил, что все государственные активы защищены международным правом. Он подчеркнул, что не в интересах Швейцарии ослаблять этот принцип.

Радио Sputnik сообщало, что Украина готовит механизмы получения замороженных активов РФ.

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