Сенатор Клишас: в США Украина – это разменная карта

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас отметил, что выделение Соединенными Штатами новых траншей помощи Украине зависит от того, как две основные политические партии разрешат свои противоречия.

Президент США Джо Байден признал, что помощь Киеву может остаться заблокированной в конгрессе.

По его словам, “подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь для Украины”. “Вопрос в том, будет ли ее задерживать небольшое меньшинство”, сказал Байден.«”Это зависит исключительно от того, как Республиканская и Демократическая партии разрешат свои внутриполитические противоречия. Они касаются в первую очередь не Украины, а ситуации на южной границе Соединенных Штатов и американской миграционной политики. А Украина – это разменная карта между политическими партиями. С ноября прошлого года как минимум нам говорят, что конгресс вот-вот обязательно решит этот вопрос (о помощи Украине, – ред.)… Мы уже во второй половине января, а решения все нет. Я думаю, что этот вопрос завязан исключительно на внутриполитические конфликты в США. Моя субъективная точка зрения: я очень сильно сомневаюсь, что Республиканской и Демократической партиям удастся преодолеть тот набор противоречий, который между ними есть, чтобы принять это решение”, – сказал Андрей Клишас в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Ранее республиканская оппозиция в конгрессе увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для поддержки Украины с проведением миграционной реформы. Республиканцы также требуют от администрации сформулировать стратегию действий в отношении Украины и обеспечить подотчетность выделяемых Киеву средств.

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