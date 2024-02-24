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Сенатор “поблагодарил” Зеленского за предупреждение о контрнаступлении

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Сенатор "поблагодарил" Зеленского за предупреждение о контрнаступлении

Слова Владимира Зеленского о готовящемся контрнаступлении в Черном море – показуха с целью получить деньги от западных кураторов, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не пойдет на заключение новых соглашений, подобных Минским. Он также сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в Черном море, пообещав “сюрпризы” России.«”Серьезные люди не рассказывают о таких вещах. А из уст Зеленского это звучит как показуха, чтобы произвести впечатление на западных кураторов и выпросить для себя больше денег”, – сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор отметил, что Министерство обороны РФ тщательно проанализирует заявление Зеленского, чтобы быть готовыми к возможным провокациям и нивелировать их последствия.«”Предупреждены – значит вооружены”, – заключил он.

Радио Sputnik сообщало, как в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о новом контрнаступлении.

Взято отсюда.

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