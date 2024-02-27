Серия мощных взрывов раздалась в Херсоне, сообщили украинские власти

Серия взрывов раздалась в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.«

"В Херсоне звучат мощные взрывы", – написал он в Telegram-канале, не приведя подробностей.

По данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога сейчас объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Накануне радио Sputnik сообщало о раздавшихся в Киевской и Хмельницкой областях Украины взрывах.

Взято отсюда.