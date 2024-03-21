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“Шах и мат”. Риттер об ответе России на расширение НАТО

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"Шах и мат". Риттер об ответе России на расширение НАТО

Соединенным Штатам и другим странам НАТО нечего противопоставить российской оборонной промышленности, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.«

"Россия построила военную промышленность, которая превосходит НАТО. Смешно, когда люди говорят, что альянс расширяется: приняли Финляндию и Швецию. Ответ России на это: хорошо, мы создадим 40 новых дивизий, дюжину новых бригад – шах и мат. У России сейчас есть система, благодаря которой они могут это сделать", – цитирует Риттера РИА Новости.

По его словам, в США никогда не предполагали, что Россия окажется способной на то, что она демонстрирует сегодня, и в итоге провал попыток разрушить Россию санкциями и поддержкой киевского режима пытаются оправдать тезисом о новой стратегии Вашингтона по развязыванию гонки вооружений, призванной лишить Москву денег.«”Но этого не происходит. Вы знаете, что произойдет, кто обанкротится? США и НАТО, потому что Россия так далеко ушла вперед, что мы не можем за ней угнаться”, – предупредил Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российское предприятие начало массовое производство авиабомб ФАБ-3000.

Взято отсюда.

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