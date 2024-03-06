Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что к нападению на него причастен Владимир Зеленский.

Блогер сообщил, что утром 6 марта в Испании на него и его супругу было совершено покушение с автоматическим оружием. По его словам, менее недели назад полиция королевства получила детальную информацию о готовящемся на него нападении “с лицами, с фамилиями”. Шарий также отметил, что нашлись свидетели, которые знают, как выглядит стрелявший.«

"Судя по вони в отечественных "сми" и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают", – написал Шарий в Telegram-канале.

Гражданская гвардия Испании не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, добавляет РИА Новости.

Анатолий Шарий – основатель Партии Шария, деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. После начала СВО блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. На Украине против издания “Шарий.нет” введены санкции.

Радио Sputnik писало, что расследованием убийства в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова занимается Гражданская гвардия страны.

Взято отсюда.