Шеф Пентагона заявил о продвижении ВС России на Украине

Российская армия продолжает продвигаться вглубь Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

На американской авиабазе “Рамштайн” в Германии прошла очередная встреча контактной группы по поддержке Украины. Трансляция пресс-конференции по итогам заседания велась на сайте Пентагона.«”Мы видим серию дополнительных приобретений (ВС России, – ред.)”, – цитирует министра РИА Новости.

Остин заявил, что “оптимистично настроен” на поддержку конгрессом нового запроса Белого дома помощи Украине. По его словам, “инвестиция в безопасность Киева” для Вашингтона – это вложение в безопасность США.

При этом министр отметил, что невозможно предсказать “результат законотворческой работы”, допуская возможность блокировки очередного пакета помощи Украине.

Радио Sputnik сообщало, что российская армия освободила населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.