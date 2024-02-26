“Щекотливая миссия”. Военный политолог о поисках ФРГ боеприпасов для ВСУ

Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для украинской армии, пишет издание Der Spiegel. По словам начальника специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга, Берлин пытается закупать боеприпасы “по всему миру”. По данным западных спецслужб, украинские запасы иссякнут к июню, а возможно, и раньше, отмечается в статье.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов, комментируя публикацию, высказал мнение, что Германия взяла на себя сложную миссию.«”Во-первых, быстро это (найти снаряды для ВСУ, – ред.) не получится сделать – составляется контракт, <…> и есть очень много нюансов, которые быстро не решаются. <…> Второй момент: есть натовские стандарты. Поэтому будут брать из запасов, которые есть в армиях стран, входящих в блок НАТО. Оттуда в основном будут выскребать, что осталось. <…> Не во всех странах они могут закупать, а только там, где есть американское оружие, немецкое или британское”, – отметил Олег Глазунов.

Страны Латинской Америки не спешат передавать оружие Киеву, кроме того, закупать снаряды там невыгодно, продолжил военный политолог.«”Представляете, таскать снаряды, например, из Бразилии через Германию на Украину? Это будут “золотые” снаряды. Германия взяла на себя щекотливую миссию: доставать снаряды для Украины, это требует больших усилий и хлопот. И стоит ли Германии этим заниматься, ведь очень много своих проблем, внутренних”, – добавил Глазунов.

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