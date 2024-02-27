Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направить войска европейских стран на Украину.«

"Виноваты все, кто выступает за отправку войск НАТО на Украину. Это вообще не должно было рассматриваться как вариант", – написал комментатор.

“Это не очень хорошая идея, это означало бы прямое вступление в войну с Россией. Последствия были бы непредсказуемыми”, – отметил другой участник дискуссии. «

"Схема рабочая, все правильно, третья мировая все ближе", – съязвил кто-то из интернет-пользователей.

“Если бы тем, кто хочет отправить других на фронт, пришлось бы идти туда самим, конфликт закончился бы завтра”, – приводит РИА Новости слова комментатора.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил отправки войск стран ЕС на Украину. Выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины в Париже, он назвал необходимым нанести поражение России.

Радио Sputnik также писало о создании в ЕС коалиции для поставок ВСУ ракет дальнего действия.

Взято отсюда.