Участие в голосовании на выборах президента РФ в российском посольстве в Латвии могут приравнять к поддержке конфликта на Украине, заявила министр юстиции страны Инеса Либиня-Эгнере.

“Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию”, – приводит ее слова издание Baltija.

В то же время министр призвала учитывать статью УК Латвии, которая предусматривает уголовную ответственность за оправдание войны. По ее словам, действия участников голосования можно будет расценить как поддержку конфликта на Украине. Либиня-Эгнере отметила, что Латвия не считает легитимными эти выборы, поскольку они будут проводиться в том числе в новых регионах России.

В эфире радио Sputnik главный редактор информационного агентства Baltnews Андрейс Стариковс объяснил, почему, по его мнению, министр запугивает граждан РФ, проживающих в Латвии.«

"Латвийские власти обязаны позволить им проголосовать. Есть двусторонние соглашения, они не денонсированы и остаются в силе. Поэтому Латвия должна обеспечить возможность (проголосовать), обеспечить безопасность, позволить работать участкам. Но они не хотят этого делать, потому что это подтвердит законность выборов, которые они из-за своей придури объявляют нелегитимными. И вот получается такая как бы шизофрения, война между полушариями: с одной стороны, есть соглашения и они должны позволить (голосовать), с другой стороны, они уже объявили, что не признают эти выборы. Объединить эти два пункта довольно сложно, сделать это у министра юстиции тоже не получилось", – сказал Андрейс Стариковс.

Большинство проживающих в Латвии граждан РФ живут там с советских времен, многие из них родились в прибалтийской республике.

Взято отсюда.