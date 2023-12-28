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Шмыгаль попросил финансовых доноров Украины о срочной встрече

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Шмыгаль попросил финансовых доноров Украины о срочной встрече

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе, передает Bloomberg.

Как уточняет агентство, ссылаясь на письмо главы украинского кабмина, Киев хочет обсудить с западными партнерами вопрос предоставления финансирования из-за “крайне высокой неопределенности” в вопросе бюджета страны.

Согласно документу, для поддержания макроэкономической стабильности “крайне необходимо”, чтобы Киев “получил достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование, начиная с января 2024 года”. «

"Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд", – сказал Шмыгаль.

Bloomberg одновременно указывает, что украинский премьер, обращаясь к межведомственной координационной платформе доноров для Украины, выразил озабоченность в связи с текущим финансовым положением страны.

Согласились ли доноры на срочную встречу, агентство не уточняет.

Радио Sputnik писало, какое заявление о финансировании Украины сделали в американском сенате.

Взято отсюда.

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