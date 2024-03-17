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Шойгу поручил Черноморскому флоту усилить защиту от дронов

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Шойгу поручил Черноморскому флоту усилить защиту от дронов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания на командном пункте Черноморского флота поручил повысить живучесть кораблей и судов, а также защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота, сообщили в Минобороны.«”Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника”, – говорится в Telegram-канале министерства.

Шойгу поручил проводить с личным составом постоянные тренировки по отражению террористических атак противника.

“Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы”, – сказал министр.

Отмечается, что он также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что корабли Черноморского флота отработали на учениях борьбу с дронами.

Взято отсюда.

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