Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщило оборонное ведомство.

Министр проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области и провел совещание с участием губернатора Алексея Дюмина. Шойгу, в частности, осмотрел новые цеха НПО “Сплав” (главный российский производитель РСЗО). «

"Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года. Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что ранее президентом было принято решение о подготовке графика и перечня поручений", – отмечается в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Радио Sputnik также писало, что в США восхитились российским “конкурентом” американского танка Abrams.

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