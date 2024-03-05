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Шойгу: российские военные не дали ВСУ закрепиться на новых рубежах

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Шойгу: российские военные не дали ВСУ закрепиться на новых рубежах

Российские военнослужащие продолжают теснить подразделения ВСУ, бежавшие из Авдеевки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.«

"После бегства украинских боевиков из Авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", – цитирует Шойгу РИА Новости.

На тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ министр отметил, что российские военнослужащие “демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи”.

Радио Sputnik рассказало об оружии, сыгравшем ключевую роль при освобождении Авдеевки.

Взято отсюда.

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