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Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил о непобедимости ВС РФ

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Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил о непобедимости ВС РФ

Российская армия показала непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки надеждам и помощи Запада, говорится в новогоднем поздравлении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Обращаясь к военнослужащим, генерал армии отметил, что благодаря их мужеству “все планы противника пошли прахом”.«

"Уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада <…> Все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению Родине пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России", – сказал он в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Министр также назвал помощь семьям российских военных безусловным приоритетом работы ведомства.

Шойгу поблагодарил российских бойцов за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, а также выполнение задач за рубежом.

Генерал армии высоко оценил работу сотрудников профильных предприятий и инженеров, поблагодарив их, а также школьников, студентов, волонтеров и всех неравнодушных граждан за помощь фронту.

Радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин поздравил проживающих на Дальнем Востоке россиян с Новым годом.

Взято отсюда.

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