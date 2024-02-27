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Шойгу заявил об освобождении Победы, Ласточкино и Северного

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Шойгу заявил об освобождении Победы, Ласточкино и Северного

Российские войска за неделю освободили населенные пункты Победа, Ласточкино и Северное в ДНР, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. «

"С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", – приводит его слова РИА Новости.

Шойгу отметил, что российские войска непрерывно наносят удары по объектам ВСУ на других направлениях, чтобы помешать украинской армии восстанавливать боеспособность.

По словам министра, ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на Донецком и Купянском направлениях и занимают новые рубежи.

Радио Sputnik также писало, что Шойгу назвал ежедневные потери ВСУ.

Взято отсюда.

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