Шойгу заявил об уничтожении резервных сил ВСУ высокоточным оружием

Российские войска высокоточным оружием уничтожают резервы ВСУ, которые противник использует для стабилизации линии фронта, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.«

"После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции", – цитирует его РИА Новости.

Шойгу отметил, что после взятия Авдеевки бойцы ВС России продолжают улучшать свои позиции на Донецком и Купянском направлениях. За минувшую неделю российской армии удалось освободить населенные пункты Победа, Ласточкино и Северное в ДНР.«”С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов”, – уточнил министр.

Радио Sputnik сообщало, сколько человек ежедневно теряет украинская армия.

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