Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле весной 2022 года проект мирного договора не был согласован.«”Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли (бывший премьер-министр Великобритании, – ред.), Борис Джонсон, то ли (президент США, – ред.) Джо Байден. Полная ерунда!” – цитирует Шольца РИА Новости.

В интервью газете Sächsische Zeitung он изложил собственную версию событий: переговоры якобы прервались из-за того, что Россия передислоцировала войска и начала масшабное наступление на востоке Украины, а также из-за произошедшего в Буче – организованной Киевом провокации.

О роли Джонсона в упомянутых событиях ранее рассказал лидер фракции “Слуга народа” в Раде Давид Арахамия, весной 2022 года возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией.«”Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: “Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать”, – признался тогда парламентарий.

По мнению посла РФ в Великобритании Андрея Келина, Джонсон действовал “по благословению из Вашингтона”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Германии отказались признать просьбу к России отвести войска от Киева.

Взято отсюда.