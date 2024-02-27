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Шольц категорично высказался по поводу отправки войск на Украину

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Шольц категорично высказался по поводу отправки войск на Украину

Страны НАТО или Евросоюза не отправят свои войска на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «

"На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО", – цитирует канцлера Life.

В беседе с журналистами Шольц напомнил, что договоренность не отправлять войска на Украину была с начала конфликта. Канцлер категорично заявил, что мнение Запада не изменилось, оно “единодушно”.

Как заявил ранее президент Франции Эммануэль Макрон, главы европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину, но к консенсусу пока не пришли.

Радио Sputnik также рассказало, как в Кремле отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину.

Взято отсюда.

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