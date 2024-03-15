“Шольц мечется”: что определит позицию Берлина по ракетам для Киева

Министры обороны НАТО и союзных стран в ходе встречи на авиабазе Рамштайн 18 марта создадут коалицию по поставкам Украине ракет дальнего радиуса действия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Это заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, по итогам встречи в формате “Веймарского треугольника”: Германия, Франция и Польша.

Ранее Шольц заявлял, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы не стать участником конфликта.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отметил, что в вопросе о передачи Украине ракет Шольц лавирует с учетом ситуации во внутренней политики в ФРГ.«”Когда европейские политики что-то говорят, нужно смотреть, нет ли в скором времени выборов. Сейчас грядут (в июне, – ред.) выборы в Европарламент, на которых системные партии рискуют потерять много голосов, а правые и евроскептики, напротив, имеют шансы свои результаты улучшить. Поэтому и Макрону, и Шольцу нужно пугать избирателя “российской угрозой”. А почему Шольц мечется? Его партия, социал-демократы (Социал-демократическая партия Германии, – ред.) “ограниченно воинственна”, они все-таки сдерживают себя в вопросе поставок оружия Украине. Но в немецкую правящую коалицию входят еще “Зеленые” и свободные демократы (Свободная демократическая партия, – ред.), а эти не то что Taurus готовы поставить Украине, будь у них ядерное оружие, они бы и его поставили. Поэтому когда мы говорим о Шольце, нужно помнить, что в его трехпартийной коалиции две партии – это махровые русофобы, а его собственная партия поумереннее”, – сказал Вадим Трухачев.

Бундестаг в четверг подавляющим большинством голосов проголосовал против проекта резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, предлагавшего передать Украине крылатые ракеты Taurus.Прямой эфирШольц разошелся после встречи в Берлине и снова пообещал Киеву помощь21:17

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