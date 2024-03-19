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Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках Taurus Украине

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Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках Taurus Украине

Ведущиеся в ФРГ дискуссии о возможной передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине смешны, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.«

"Должен сказать, что едва ли эти обсуждения в Германии могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности", – приводит его слова немецкое издание Handelsblatt.

Выступая на конференции Europe 2024 в Берлине, Шольц выразил недовольство требованиями других стран к ФРГ поставлять еще больше оружия Украине.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин отправляет достаточно вооружения Киеву.

Радио Sputnik ранее сообщило, что рейтинг партии Шольца вырос после отказа ФРГ поставлять Taurus Киеву.

Взято отсюда.

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