Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках Taurus Украине

Ведущиеся в ФРГ дискуссии о возможной передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине смешны, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.«

"Должен сказать, что едва ли эти обсуждения в Германии могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности", – приводит его слова немецкое издание Handelsblatt.

Выступая на конференции Europe 2024 в Берлине, Шольц выразил недовольство требованиями других стран к ФРГ поставлять еще больше оружия Украине.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин отправляет достаточно вооружения Киеву.

Радио Sputnik ранее сообщило, что рейтинг партии Шольца вырос после отказа ФРГ поставлять Taurus Киеву.

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