Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли прислушается к призывам передать ВСУ немецкие крылатые ракеты Taurus, считает публицист Дмитрий Ольшанский.

Он напомнил, что бундестаг ранее обратился к правительству с призывом начать поставки на Украину дальнобойных систем.«”Бундестаг-то принял резолюцию, но Шольц категорически отказался, он сказал, что это даже не рассматривается. Потому что как бы они к нам ни относились, но он не идиот. Понятно, что это вызвало бы эскалацию в смысле ответа (России). Кроме того, ясно, что это такое с точки зрения символической, политической – если немецкие ракеты будут сюда прилетать. И он это понимает”, – сказал Дмитрий Ольшанский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он выразил сомнение в том, что Вашингтон, при всем своем неоспоримом влиянии на Берлин, сможет убедить кабинет Шольца передать ВСУ Taurus.«

"Я бы не преувеличивал степень такой механической зависимости. Конечно, зависимость Европы от Америки за эти годы существенно выросла, это факт, но все же не будем преувеличивать. Помимо этого, есть и второй момент: у самих американцев тоже есть какие-то рамки в этом смысле, конкретно у этой администрации. На самом деле нынешняя администрация не является коллективным фанатом бешеной эскалации с нами. Они главное понимают: что не смогут они продать своему обществу конфликт с ядерной страной с непредсказуемыми последствиями", – такую точку зрения высказал публицист.

Программу Дмитрия Ольшанского слушайте здесь. Комиссар исчезаетЧего добивается Макрон и как РФ поможет Приднестровью?Вчера, 21:04

Взято отсюда.