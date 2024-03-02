Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал своевременно разъяснить ситуацию с записью разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, передает агентство DPA.«

"Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии", – говорится в публикации агентства в соцсети X.

Шольц заверил, что инцидент расследуется “очень тщательно, интенсивно и быстро”, отмечается в сообщении.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему в ФРГ пришли в ужас от перспектив политики Шольца.

Взято отсюда.