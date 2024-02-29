Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике из-за того, что публично подтвердил присутствие британских военнослужащих на Украине, пишет газета The Telegraph.«

"Германию обвинили в "вопиющем злоупотреблении разведывательными данными" после того, как выяснилось, что британские солдаты поддерживают украинские силы, запускающие ракеты Storm Shadow большой дальности. Олаф Шольц заявил в понедельник, что он не будет поставлять Taurus, берлинский эквивалент Storm Shadow, поскольку для этого потребуется помощь солдат на земле, сославшись на подход Великобритании и Франции с их собственными системами. Шольц утверждал, что вслед за Великобританией Германия станет "участником войны". Эти комментарии были расценены как ставящие под угрозу британский военный и дипломатический персонал на местах", – говорится в статье.

По мнению бывшего председателя комитета по обороне британской палаты общин Тобиаса Эллвуда, Шольц целенаправленно злоупотребил разведданными, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии передавать ВСУ дальнобойные ракеты.«”Заявление канцлера относительно предполагаемого участия Франции и Великобритании в эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, совершенно безответственно”, – считает Норберт Роттген, немецкий депутат от партии ХДС.

Слова Шольца усилили обеспокоенность Лондона по поводу безопасности дипломатов и другого персонала, дислоцированного на Украине, и повысили угрозу потенциальных операций российской разведки в Великобритании, сообщили источники в британской оборонной сфере.

По данным The Telegraph, давно известно, что Великобритания предоставляет разведданные ВСУ, но неясно, какой уровень поддержки оказывается украинским войскам, запускающим ракеты по наземным целям.

Правительство Великобритании во вторник признало, что на территории Украины дислоцировано “небольшое количество” британских солдат, уточнив, что некоторые из них прошли медицинскую подготовку.«”Использование Украиной Storm Shadow и процессы ее нацеливания – это дело Вооруженных сил Украины”, – заявили в британском Минобороны.

Радио Sputnik ранее сообщило, что сказали в Кремле по поводу вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.

Взято отсюда.