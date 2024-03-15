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Шольц рассказал, на что Запад потратит доходы от замороженных активов РФ

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Шольц рассказал, на что Запад потратит доходы от замороженных активов РФ

Доходы от замороженных российских активов будут использованы для покупки вооружения Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.«

"Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины", – цитирует Шольца РИА Новости.

Также канцлер ФРГ анонсировал встречу министров обороны НАТО и союзных стран в Рамштайне 18 марта.

Такое заявление Шольц сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, по итогам встречи в формате “Веймарского треугольника”: Германия, Франция, Польша.

Радио Sputnik сообщало, что сенат Швейцарии выступил за использование активов Центробанка РФ для Украины.

Взято отсюда.

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