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Шольц снова исключил передачу Украине дальнобойных систем вооружения

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Шольц снова исключил передачу Украине дальнобойных систем вооружения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву, даже если для их применения немецкие военнослужащие будут задействованы за пределами Украины.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед депутатами бундестага.«

"Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", – цитирует Шольца РИА Новости.

Глава немецкого правительства также отверг возможность участия военнослужащих бундесвера в выборе целей и наведении ударов ВСУ по позициям российских войск.«

"Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", – подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц также исключал передачу Киеву ракет Taurus, поскольку для контроля над их применением необходима помощь со стороны немецких военнослужащих.

Радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предложили бундестагу расследовать обстоятельства возможного участия представителей ФРГ в преступлениях киевского режима.

Взято отсюда.

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