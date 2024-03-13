Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву, даже если для их применения немецкие военнослужащие будут задействованы за пределами Украины.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед депутатами бундестага.«

"Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", – цитирует Шольца РИА Новости.

Глава немецкого правительства также отверг возможность участия военнослужащих бундесвера в выборе целей и наведении ударов ВСУ по позициям российских войск.«

"Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", – подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц также исключал передачу Киеву ракет Taurus, поскольку для контроля над их применением необходима помощь со стороны немецких военнослужащих.

Радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предложили бундестагу расследовать обстоятельства возможного участия представителей ФРГ в преступлениях киевского режима.

Взято отсюда.