Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь выступил против поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

По словам главы немецкого правительства, которые приводит информагентство DPA, для контроля применения названных реактивных снарядов необходимо присутствие на Украине немецких военнослужащих, что “полностью исключено”.«

"Не может быть так, чтобы поставлялась система вооружения с большим радиусом поражения без обдумывания, каким может быть контроль над этим оружием. А если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено <…> Я очень четко сделал это заявление. Я канцлер, поэтому это будет так", – цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее глава кабмина ФРГ неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян обнародовала оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, “как они будут бомбить Крымский мост”, также допустив возможность поставок ВСУ ракет Taurus.

По словам Симоньян, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают о военнослужащих США и Великобритании, “походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Германии детям показали видео про ракету Taurus, которая “хочет” на Украину.

Взято отсюда.